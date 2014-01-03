«منصور» يعتمد 8 اتفاقيات بترولية باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار

كتب : شادى أحمد الجمعة 03-01-2014 17:02

أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، اليوم قرارات جمهورية بقوانين لثمانى اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات مليار و200 مليون دولار، ما يعادل 8 مليارات و400 مليون جنيه.

وتتضمن هذه الاتفاقيات سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وأيرلندية وكندية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.

ويشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهى المناطق التى تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتتضمن حفر 17 بئراً جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث والتى تبلغ ثلاث سنوات، وتراعى فى شروطها تحقيق التوازن الاقتصادى بما يضمن حق الدولة فى عائد مميز ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.

جدير بالذكر أن الرئيس سبق أن أصدر قرارات بقوانين لإحدى وعشرين اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار وحفر 109 آبار.