مواجهات عنيفة في حلب وريفها بين كتائب معارضة و”داعش”

وقعت اشتباكات عنيفة اليوم الجمعة، بين مقاتلين من “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) من جهة ومقاتلين من مجموعات عدة في المعارضة السورية المسلحة في مدينة حلب في شمال سوريا وريفها، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون.

في الوقت نفسه، خرجت تظاهرات عدة في عدد من أحياء حلب تهاجم الدولة الاسلامية وتطالب بخروجها من المنطقة. وكذلك في قرى وبلدات في ريف المحافظة، وفي إدلب حيث تعرضت إحدى التظاهرات في المدينة لاطلاق نار من تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب المرصد.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين على الكشف عن مقتل طبيب كان يتولى مكلفا من المعارضة المسلحة، ادارة معبر تل ابيض الحدودي مع تركيا في الرقة في شمال سورية على أيدي الدولة الاسلامية، ما أثار غضب الناشطين وشريحة واسعة من المقاتلين على الارض، وبيانا شديد اللهجة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وقد أطلق الناشطون على تظاهرات الجمعة شعار “جمعة الشهيد أبو ريان ضحية الغدر”، وابو ريان هو لقب الطبيب حسين السليمان.

وقال المرصد السوري في رسائل الكترونية متتالية منذ الصباح إن “كتائب مقاتلة عدة إسلامية وغير إسلامية بينها كتائب نور الدين الزنكي وحركة النور والفرقة 19 أعلنت اليوم الاتحاد تحت تسمية جيش المجاهدين، وهي تخوض اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام في محيط بلدة الاتارب” في ريف حلب، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر من الدولة الاسلامية.

كما توسعت المعارك في وقت لاحق إلى أطراف بلدة قبتان الجبل حيث لقي مقاتلان من “جيش المجاهدين” مصرعهما، وتشهد منذ ساعات عدد من احياء مدينة حلب مواجهات مماثلة، بحسب المرصد.

ووزع ناشطون شريط فيديو على موقع “يوتيوب” قالوا انه لمقاتل تم أسره من “الدولة الاسلامية في العراق والشام” “كان يقاتل الجيش الحر في الاتارب”.

وخرجت تظاهرات في أحياء صلاح الدين والمشهد والأنصاري الشرقي في مدينة حلب نددت، بحسب المرصد، “بممارسات النظام والدولة الإسلامية في العراق والشام”، ومن الشعارات التي أطلقها المتظاهرون، بحسب اشرطة فيديو نشرت على الانترنت، “الجيش الحر للأبد، دايس داعش والأسد”، و”داعش تطلع برّا”.

وأشار المرصد الى انها “التظاهرات الأولى من نوعها في مدينة حلب”، في ادلب، قال المرصد ان “مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام اطلقوا النار عشوائياً على تظاهرة في بلدة كفرتخاريم تردد شعارات مناهضة للدولة الاسلامية”.

وأظهر شريط فيديو بثه المرصد على حسابه على “يوتيوب” أشخاصاً يشاركون على ما يبدو في تظاهرة، ثم يبدأون بالركض في كل صوب فيما يسمع اطلاق رصاص ، وسارت تظاهرات نددت بـ”داعش” في مناطق عدة من ريف إدلب.

وأعلن الائتلاف الاربعاء مقتل الطبيب حسين السليمان “بعد اعتقاله من قبل الدولة الإسلامية في العراق والشام في بلدة مسكنة (ريف حلب)، جراء إطلاق النار عليه بعد تعرضه للتعذيب”.