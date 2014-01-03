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مايكروسوفت تطلق "Office 365" لتحسين الأدوات التعليمية بالفصول الدراسية

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مايكروسوفت تطلق "Office 365" لتحسين الأدوات التعليمية بالفصول الدراسية مايكروسوفت تطلق "Office 365" لتحسين الأدوات التعليمية بالفصول الدراسية

كتب : نادية الدكروري الجمعة 03-01-2014 12:54

عرضت مدونة " مايكروسوفت " حديثاً تفاصيل برنامجها الجديد " Office 365" لتحسين أدوات الطلاب و أعضاء هيئة التدريس بالفصول الدراسية ، و إتاحة البرنامج علي نظم التشغيل المختلفة سواء " أندرويد " أو "آبل " أو "ويندوز".

قال جيرمي شامبين ، أحد العاملين ببرنامج مايكروسوفت، أن " Office 365" يتيح تطوير الطرق التعليمية بالفصول الدراسية من خلال مجموعة من الأدوات المجانية التي تسهل الحياة الدراسية ، و يمكن للطلاب تثبيت التطبيقات علي أجهزة الطلاب من خلال منصات مخصصة للبرنامج.

أوضح جيرمي أن برنامج مايكروسوفت الجديد سيطور العملية التعليمية بالمدارس داخل الولايات المتحدة ، التي بدأت تجربة البرنامج التعليمي الإلكتروني الجديد.

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