تكنولوجيا أمريكية تطورعمل محطات الرياح و تقلل أعطال الشبكة الكهربائية

كتب : نادية الدكروري الجمعة 03-01-2014 16:03

توصل باحثون من جامعة "نورث كاليفورنيا" الأمريكية لتقنية جديدة تقلل من تسبب محطات الرياح لتوليد الطاقة في أعطال بالشبكة الكهربائية في أمريكا .

قال الدكتور اراني شاكربورتي،استاذ الهندسة الكهربائية بالجامعة، أن التقنية الجديدة تعتمد علي التنسيق بين توليد طاقة الرياح و تخزين الطاقة بالتحكم بالمولدات و تقليل التذبذبات الناجمة عن نقل طاقة الرياح للشبكة ،و في حال حدوث الأعطال يمكن أن يحدث إظلام تام مثلما حدث بأمريكا عام 1996 .

اشار آراني لإعتماد التقنية علي تنسيق نشاط وحدات التحكم داخل توربينات الرياح و تنظيم إدارة البطارية لنقل الطاقة من مزارع الرياح للشبكة الكهربائية ، و تخزين الفائض من الطاقة بالبطاريات بدلا من نقلها مباشرة إلي شبكة الكهرباء ؛ ما يقلل الخسائر المتوقعة من الأعطال بالشبكة.