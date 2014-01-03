بالصور| عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين في مؤتمر شعبي: الدستور المصري من الجيل الثالث

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 54 دقيقة

نظمت الجبهة الشعبية بمحافظة المنوفية مؤتمرًا شعبيًا بقرية "أبنهس" بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية لمناقشة الدستور بحضور عمرو صلاح ممثل الشباب بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، وطارق الحداد رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان بقويسنا، ومصطفى سليم عضو الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وحمدي بشر محمود سرحان، والنائب لسابق بمجلس الشعب عصام صباحي عن حزب الوفد، وأحمد العبد ممثل حركة تمرد.

وقال عمرو صلاح عن الدستور المصري الجديد إن سبب اختزال كلماته هو أنه من الجيل الثالث للدساتير، ضاربًا المثل بكلمة "حياة كريمة" التي تحدث عنها الدستور، فهي تشمل جميع مشتملات الحياة وكل السبل من أجل بقاء المواطن بصورة جيدة.

وتعليقًا على أسئلة الأهالي قال صلاح إن نسبة الـ5% التي تُمنح لرئيس الجمهورية لتعيينهم في مجلس الشعب لا يمكن أن تمثل الكتلة التصويتية، مضيفًا أن إلغاء مجلس الشورى كان رغبة للشعب بأكمله، وأنهم نفذوا رغبته، فالمجلس كان يهدر الملايين.

وأشار صلاح إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين القانون وبين الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور فيما يتعلق بالمعاشات ينص على أن الدولة تكفل لكل مواطن الحق في الضمان والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التأمين ليس منحة من الدولة؛ فالفرد منا يدفع أموال تأمينات كل شهر، ومن حقه الحصول على معاشه بعد بلوغه سن المعاش.