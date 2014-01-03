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الإخوان يعتدون على قيادي بـ"النور".. والحزب يتهم الأمن بالتخاذل

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الإخوان يعتدون على قيادي بـ"النور".. والحزب يتهم الأمن بالتخاذل الإخوان يعتدون على قيادي بـ"النور".. والحزب يتهم الأمن بالتخاذل

كتب : عمرو رجب منذ 42 دقيقة

قام العشرات من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، مساء اليوم، بالتعدي بالضرب على حمدي بركة، القيادي بحزب النور في بني سويف، مما أدى لإصابته برأسه، كما قاموا بتحطيم سيارته، وذلك أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز بمركز ناصر شمال بني سويف.

كان العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية، قاموا بمحاصرة مسجد عمر بن عبدالعزيز، بمركز ناصر شمال بني سويف، لمنع إقامة ندوة "التعريف بالدستور"، والتي كان من المقرر أن ينظمها حزب النور والدعوة السلفية عصر اليوم.

وقام أعضاء الإخوان بعمل كردون حول المسجد لمنع الأهالي من الدخول إلى القاعة، ورفعوا صور مرسي وشعارات رابعة، معلنين تصعيد الأمور في حال إقامة المؤتمر.

من جانبه، قال أشرف طه، وكيل حزب النور بأمانة مركز ناصر، إن الحزب قرر نقل المؤتمر إلى قرية "بني عدي" التابعة لمركز ناصر، وتأمينها من جانب شباب حزب النور، بعد تخاذل قوات الأمن بمركز شرطة ناصر عن تأمين المؤتمر، رغم إخطار الحزب المسبق للجهات الأمنية بمكان وتوقيت المؤتمر.

وأشار طه إلى أن حزب النور فضل عدم الاحتكاك وحقن الدماء، وقرر نقل الندوة إلى قرية خارج المدينة، على الرغم من إصابة أحد أعضاء الحزب وسرقة مبلغ مالي منه.

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