اشتباكات بين الشرطة و"الإخوان" خلال فض مسيرة بقرية دلجا في المنيا

كتب : إسلام فهمي منذ 40 دقيقة

دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم الإخوان ورجال الشرطة خلال فض مسيرة بقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

وذكر شهود عيان بالقرية أنهم سمعوا دوي إطلاق طلقات نارية أثناء عملية الفض، فيما وجهت مديرية الأمن تعزيزات من الأمن المركزي للقرية للسيطرة على الوضع.

كما وقعت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة بالقرية ولم يتحدد حتى الآن عدد المصابين أو المضبوطين خلال عملية الفض.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت خروج عددًا محدودًا من المسيرات شارك بها المئات من أنصار الرئيس المعزول وتنظيم الإخوان.