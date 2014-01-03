"مستقبل وطن" في الوادي الجديد لدعم خارطة الطريق

الحملة تغطي أكبر عدد ممكن من المدن والقرى

كتب : شرف غريب منذ 35 دقيقة

أكد وليد سنوسي، منسق حملة "مستقبل وطن" بالوادي الجديد، أن الحملة بدأت نشاطها للتعريف بمواد الدستور والتأكيد على أهمية خروج المواطنين للاستفتاء على الدستور في جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى دعم خارطة الطريق لتحقيق الاستقرار والأمن لمصر عن طريق عقد ندوات للتعريف بالدستور بالقرى والمدن.

وأشار أن الحملة قامت بتغطية أكبر عدد ممكن من المدن والقرى بالمحافظة، لرفع الوعي السياسي للمواطنين بأهمية الدستور والتصويت عليه، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم الدستور.