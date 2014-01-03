محافظ الوادي الجديد: لا تعاطف مع الإرهاب والإرهابيين

الجيش والشرطة قادران على تنفيذ خارطة الطريق بكل نقاطها

كتب : شرف غريب منذ 31 دقيقة

أكد اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد، في تصريحات خاصة للوطن، اليوم، أن الشعب المصري يجب ألا يتعاطف مع مرتكبي العمليات الإرهابية مهما كانت المبررات، وأن الشعب المصري يضع ثقته الكاملة في الجيش والشرطة لتخطي الفترة الراهنة، وأن الجيش والشرطة قادران على عبور الأزمات الحالية وتحقيق خارطة الطريق بكل نقاطها.

وأضاف المحافظ أن الشعب المصري عليه أن يخرج للتصويت بنعم للدستور؛ لأننا نحتاج للعديد من القرارات المهمة التي لن تتم إلا تباعًا بعد التصويت على الدستور، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، وهو الهدف الأول في هذه المرحلة.