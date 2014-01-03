الليلة.. مختار نوح "يكشف المستور" عن قضية "الفنية العسكرية"

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 03-01-2014 16:15

يكشف الليلة "مختار نوح"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في برنامجه "كشف المستور"، والذي يذاع في التاسعة مساء على قناة "مصر البلد"، تفاصيل قضية تنظيم الكلية الفنية العسكرية، والتي وقعت أحداثها عام 1974، وكانت تهدف إلى قلب نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ويتناول نوح خلال الحلقة، دور كل من صالح سرية وصالح الأناضولي في القضية وكيفية تجنيدهم لطلاب الثانوية العامة وطلاب الكلية الفنية العسكرية، كما يتناول سيناريو قتل الجنود من عام 1981 من الجماعات الإسلامية، والتي كان على رأسهم عاصم عبدالماجد، وتكرار ذلك عام 2013 بنفس الصورة مع الجنود على الحدود.