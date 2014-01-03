أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الليلة.. مختار نوح "يكشف المستور" عن قضية "الفنية العسكرية"

Google+ Print
الليلة.. مختار نوح "يكشف المستور" عن قضية "الفنية العسكرية" الليلة.. مختار نوح "يكشف المستور" عن قضية "الفنية العسكرية"

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 03-01-2014 16:15

يكشف الليلة "مختار نوح"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في برنامجه "كشف المستور"، والذي يذاع في التاسعة مساء على قناة " البلد"، تفاصيل قضية تنظيم الكلية الفنية العسكرية، والتي وقعت أحداثها عام 1974، وكانت تهدف إلى قلب نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ويتناول نوح خلال الحلقة، دور كل من صالح سرية وصالح الأناضولي في القضية وكيفية تجنيدهم لطلاب الثانوية العامة وطلاب الكلية الفنية العسكرية، كما يتناول سيناريو قتل الجنود من عام 1981 من الجماعات الإسلامية، والتي كان على رأسهم عاصم عبدالماجد، وتكرار ذلك عام 2013 بنفس الصورة مع الجنود على الحدود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"