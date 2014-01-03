جولة جديدة لشخصيات "رايحين على فين؟"

كتب : الوطن منذ 60 دقيقة

في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج "رايحين على فين؟" التي تُذاع غدًا، تقوم شخصيات البرنامج برحلة إلى الفيوم، قرية "ممدوح"، للقاء عائلته والتعرف عليه عن كثب.

وأثناء تجول الشخصيات تقترح "سارة" على أحمد أن تلتقي أصدقاءه السلفيين للاطلاع على أفكارهم، ويلقى هذا الاقتراح ترحيبًا من أحمد، ويحتدم الجدال حول موضوع استقلال الشباب عن عائلاتهم، ليصبح الخلاف الذي بدأ في الحلقة الثانية أكثر سخونة.

أما "هبة" فتحاول البحث عن عمل في حضانة أطفال قريبة من بيتها، بينما تبدأ "مي" أول تدريباتها في النادي الرياضي، ثم تُتاح لها فرصة ثانية لمقابلة الموزع الموسيقي "مادي"، فيما يبدأ ممدوح بحثًا ميدانيًا لمساعدة أهالي قريته، ونشاهد "محب" في اجتماع تحريري بالمجلة التي يعمل بها.

جدير بالذكر أن برنامج "رايحين على فين؟" يُبث عبر قناة "الحرة" كل يوم سبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويتابع يوميات ستة شباب مصريين، وينقلها إلى المشاهدين، مع كل ما تحمله من تشويق لمعرفة الإجابة على سؤال يشغل الشباب المصري: "رايحين على فين؟".