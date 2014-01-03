الليلة في "مصر كل يوم".. هل تلزم القوانين قطر بإعادة الإرهابيين الهاربين

كتب : فاطمة النشابي منذ 57 دقيقة

تعرض قناة "المحور2" العاشرة مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامج "مصر كل يوم"، وتستضيف الحلقة في فقرتها الأولى اللواء بهجت محمد خليل خبير الإرهاب الدولي، واللواء رفيق حبيب، الخبير الأمني، في حوار حول العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم الإخوان الإرهابي وأعوانه، والإجراءات القانونية المطلوبة بالتواكب مع جهود الجيش والشرطة، وهل قوانين الإرهاب الدولية والعربية تلزم قطر بإعادة الإرهابيين الهاربين.

كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية، ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى السابق، والمستشار سيد بحيري المحامي بالنقض والمحاكم الدولية، وحوار حول الاستفتاء على الدستور، مع قراءة في أبرز مواد مشروع الدستور، ومحاولات الإخوان تخويف المواطنين بأعمال إرهابية.