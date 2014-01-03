"ستار أكاديمي" غيّب عن لبنان وسكينة صدمت الحضور

لم تكد تمض ساعات قليلة على انفجار حارة حريك في بيروت، حتى كان طلاب الأكاديمية على المسرح يقدّمون البرايم ما قبل الأخير، دون أن يعرفوا أن ثمة انفجار وقع.

LBCI اتخذت القرار سريعاً، لم تعرض البرايم، استعاضت عنه ببرنامج "كلام الناس" السياسي، على أن تعرض الإعادة لاحقاً، في حين عرضت محطة CBC المصرية البرنامج.

كان لا بد للبرنامج أن يختتم موسمه الجديد، دون الإلتفات إلى الأحداث المحيطة التي لم تؤثر حتى الآن على البرامج الضخمة التي يتم تصويرها في لبنان.

حضور الفنان كاظم الساهر في سهرة النصف النهائيات كان بحد ذاته حدثاً، لم يشعر به الكثير من اللبنانيين الذين لم يتسنّ لهم مشاهدته مساء أمس، وهو اعتاد الغناء في لبنان حتى في أيام الحرب، لذا لم يكن وقوفه على المسرح في هذه الظروف جديداً عليه.

حضور كاظم في برنامج "ستار أكاديمي" كان له نكهة خاصة، فهو فنان يملك كاريزما طاغية على المسرح ألهبت مشاعر الطلاب والحاضرين في الستوديو على حد سواء.

كاظم كان ملك السهرة بكل ما للكلمة من معنى، لم يشاركه أي فنان آخر البرايم، وهو الفنان الوحيد الذي قدم كل أغانيه بشكل مباشر حتى في الأغنية المنفردة، فلم يعمد إلى "البلاي باك" كما يحصل مع أكثرية النجوم الذين يحلون ضيوفاً على البرنامج.

الساهر أشاد بأصوات طلاّب "ستار أكاديمي"، واصفاً إياها بالرائعة، وشدّد على ضرورة أن يستفيد الطلاّب من كلّ لحظة، وأن يصغوا لنصائح الأساتذة. كما أضاف قائلاً: "الله يقدّرني وأستمرّ في تقديم كلّ ما أملك من قوة وإحساس وأغان جميلة".

هجوم على زينب

وبالعودة إلى أجواء البرايم فقد أدّى الطلاب الأربعة أجمل اللوحات الإستعراضية لا سيما سكينة التي قدّمت لوحة رائعة، ووصف الحاضرون ما قامت به بالإستعراض العالمي، لذا قال الجمهور خروجها من المنافسة بغضب عارم على مواقع التواصل الإجتماعي، قابله هجوم على زينب، ولم يخف كثيرون صدمتهم بخروج سكينة التي كانت منافسة قوية على اللقب.

سكينة تقبلت النتيجة برحابة صدر وهذا ما ظهر على وجهها لحظة إعلان النتائج، فقبّلت زملاءها الذين انتقلوا إلى المرحلة النهائية، وكان لافتاً صعوج أليسار إلى المسرخ حيث التقطت صورة معها وقالت لها: "u r my style".

مفاجآت السهرة الأخيرة

الجمهور الحاضر كان كبيراً في الستوديو وبرز واضحاً تشجيع الأكثرية لجان من لبنان كون أغلبية الحضور لبنانيين.

إذا، مع خروج سكينة تنحصر المنافسة بين محمود وزينب وجان، فمن سيفوز بلقب "ستار أكاديمي" الأسبوع المقبل؟

يذكر أن ضيفا البرايم الأخير هما الفنانين وائل كفوري وإليسا حيث من المتوقع أن تكون سهرة قوية وتحمل الكثير من المفاجآت، لاسيما بعد حضور ثماني طلاب إلى الأكاديمية.

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