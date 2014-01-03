مشاهر بوليوود يستقبلون العام الجديد على تويتر

احتفل نجوم بولييود بالعام الجديد مقدمين بطاقات المعايدة والتمنيات لمحبيهم في كافة أنحاء العالم، كلٌ على طريقته الخاصة، فالبعض منهم قدّم التهاني الشخصية من خلال الإتصالات والمراسلات الإلكترونية، والبعض الآخر قدّمها عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تويتر وفيس بوك وإنستغرام.

دعونا نستعرض بعض تغريدات نجوم السينما الهندية في تقديم المعايدات من حساباتهم عبر تويتر.

غرّدت صاحبة الغمازة الممثلة Preity Zinta قائلةً : " عام جديد سعيد على كل أصدقائي في الهند وفي كل العالم، أتمنى أن تجلب لكم 2014 الحب والسعادة والنجاح والسلام وكل شيء".

وقال Shah Rukh khan " أرسل لكم تهنئة شخصية بالعام الجديد 2014". Salman Khan غرّد قائلاً : " أتمنى لكم جميعاً أن تتحقق أحلامكم في هذا العام، استمتعوا بعام جديد سعيد.. وقودوا بحرص".

وكان الممثل القدير Amitabh Bachan قد غرّد قائلاً : "ماذا يمكنني أن أقول أكثر؟ تمنياتي لكم بأن يجلب العام الجديد السعادة والمتعة.. مع حبي"

وغردّت الممثلة Farah Khan "عام جديد سعيد، فليحفظكم الله".

النجمة Shraddha Kapoor غردّت: "أحب جداً أن أقضي العام الجديد مع أكثر الأشخاص المفضلين لدي، أمي وأبي".

الجدير ذكره أن نجوم بوليوود قضوا فترات العيد بجانب أهلهم وأقاربهم متمنيين لجمهورهم عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والخير.

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