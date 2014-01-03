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الأمير William يحقق أمنية فتاة صغيرة

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الأمير William يحقق أمنية فتاة صغيرة الأمير William يحقق أمنية فتاة صغيرة

إستطاعت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، تحقيق حلمها في إلتقاط صورة مع الأمير William بينما كان مع زوجته Kate، يتمشى صباح عيد الميلاد في "ساندرغهام".
وتقدمت الفتاة التي كانت تحمل وروداً نحو الأمير إبن الـ31 عاماً، وطلبت أن تتصور معه، فتفاجأت عندما قال لها : "لا تستطعين الحصول على صورة جيدة يوم عيد الميلاد"، ولكنه إقترب منها ليتصور، ومن شدة التوتر لم تستطع الفتاة من الضغط على زر التصوير في هاتفها الخليوي، فقام الأمير بالضغط عليه بنفسه. لم تصدق الفتاة إنها إستطاعت الحصول على صورة مع الأمير وكانت سعيدة جداً.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يلتقط الأمير William صوراً مع أشخاص، فقام في الشهر الماضي بأخذ صورة مع صبي لم يعرف إسمه في منطقة "ستيفانج" .

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