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Beyonce تشعل غضب وكالة Nasa

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Beyonce تشعل غضب وكالة Nasa Beyonce تشعل غضب وكالة Nasa

تسببت الأغنية الجديدة " XO" للنجمة العالمية Beyonce في اشعال غضب شديد داخل وكالة الفضاء الأمريكية Nasa.
وتتضمن الأغنية مقطعًا صوتيًا حقيقيًا مدته 6 ثواني لأحد رواد المكوك الأمريكي "Challenger"، الذي إنفجر بركابه الـ7 عام 1986، بعد دقائق قليلة فقط من إقلاعه.
وأعربت وكالة Nasa في بيان صادر عنها عن استيائها لما فعلته الفنانة، ووصفته بالأمر غير اللائق بأي طريقة ممكنة.
وفي السياق ذاته قالت أرملة أحد رواد المكوك المنكوب إنها شعرت بالاستياء عند سماعها أغنية Beyonce، خاصة أن المقطع الصوتي هو أخر ما تركه الرواد قبل رحيلهم المؤسف، حيث كانت هذه اللحظات الأخيرة صعبة للغاية لعائلاتهم وأصدقائهم.
ومن ناحيتها أكدت Beyonce أن الأغنية بمثابة دافع لمساعدة كل من فقد أحد أحبته، ولكي تذكر الناس بأن الأشياء غير المتوقعة قابلة للحدوث، لذا فعليهم الامتنان لكل لحظة يقضونها مع أحبتهم.

 

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