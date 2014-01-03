"سيدتي نت" تكشف جنسيّة عريس إليسا

رغم أنّ الفنّانة إليسا لا تزال تستخدم أسلوب المناورة حين تتحدث عن علاقتها العاطفية برجل الأعمال الثري جداً الذي يملك طائرات خاصّة، أكّدت مصادر خاصّة لـ سيدتي نت"، أنّ علاقة إليسا بالملياردير جديّة جدا،ً وأنّهما اثقفا على الزواج خلال العام 2014 لأنّ إليسا قرّرت أن تودع حياة العزوبية، بعد أنّ وجدت في رجل الأعمال كل المواصفات الماديّة والمعنويّة والأخلاقيّة والإنسانيّة التي تتمناها المرأة في شريك حياتها.

كما أكّدت المصادر لنا، أنّ الرجل الذي تعيش معه إليسا اليوم قصة حب ملتهبة، هو عراقي الجنسية ويعيش في دبي، وقد تمّ التعارف بينهما في إحدى الحفلات في دبي.

رجل الأعمال العراقي لا علاقة له بالفن لا من قريب ولا من بعيد، وكان أكثر ما أثار فضوله في إليسا، هو اكتشاف من تكون تلك الفنانة التي لديها ملايين المعجبين الذين يتواصلون معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن هنا خطط للقائها والتعرّف اليها عن قرب خلال إحدى حفلاتها في دبي، وعندما التقاها أعجب بها كثيراً ولمّا لمس تجاوباً من طرفها، قررا أن يتقرّب منها.

كما لفتت المصادر نفسها إلى أنّ رجل إليسا وزوجها المستقبلي يكبرها بسنتين فقط.

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