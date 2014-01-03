وزير الخارجية البلجيكي يؤكد سعي بلاده لتخفيف معاناة النازحين السوريين بلبنان

كتب : أ.ش.أ منذ 28 دقيقة

أكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الخارجية، ديديه ريندرزان، أن الهدف من زيارته إلى بيروت تخفيف معاناة اللاجئين السوريين إلى لبنان وكل من يعاني تداعيات الأزمة السورية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البلجيكي عقب جلسة مباحثات لبنانية بلجيكية رسمية مع نظيره اللبناني، عدنان منصور، والوفد المرافق للوزيرين.

وأوضح ديديه ريندرزان، أن بلاده كما دول أخرى تسعى إلى مساعدة اللاجئين عبر استضافة عدد منهم على أراضيها لكنها أيضا تساعد الدول المضيفة لهؤلاء ولاسيما الدول المجاورة مثل تركيا والعراق والأردن وبشكل أساسي في لبنان الذي يتحمل بشكل استثنائي عبء استضافة العدد الكبير من هؤلاء.

ونوه بحسن استقبال لبنان للنازحين السوريين، مؤكدا أن هذا الأمر فاق الإمكانات اللبنانية نظرا إلى العدد الكبير ولذلك فإن بلجيكا تحاول المساعدة وفي إيجاد حل سياسي للازمة السورية.

وأشار إلى أنه وقع في وزارة الخارجية اللبنانية اتفاقا لتعزيز الاستشارات السياسية بشكل سنوي بحيث يسمح ذلك العمل باستمرار بين البلدين، معربا عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية والعمل مع مؤسسات معززة من إيجاد حل يؤمن الاستقرار للبنان والمنطقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور إن المباحثات تناولت المسائل التي تهم المنطقة ولبنان ولاسيما الأزمة السورية إلى جانب بحث الوضع في لبنان والاهتمامات اللبنانية فيما يتعلق بتداعيات الأزمة السورية من خلال نزوح السوريين ومن خلال ما يحدث في المنطقة من موجات إرهابية تعصف بها وبلبنان.

ونوه منصور بمشاركة بلجيكا في قوات "اليونيفيل" الدولية بجنوب لبنان وبالتعاون الاقتصادي بين البلدين.