نجاة ضابط بالقوات الخاصة ببنغازي من محاولة اغتيال

كتب : أ.ش.أ منذ 22 دقيقة

نجا ملازم ثان بالقوات الخاصة مشاة البحرية ببنغازي من محاولة اغتيال جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.

وقال مصدر أمني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مسلحين مجهولين استهدفوا ضابطا بالقوات الخاصة مشاة البحرية ببنغازي ويدعى محمد سعد البرغثي.

وأضاف المصدر أن المسلحين أطلقوا النار على الضابط بالقرب من جسر الحدائق بمدينة بنغازي، بعد مطادرة، ولم تنجح محاولتهم لاغتياله، وفروا هاربين بسيارتهم.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد محاولات استهداف للعسكريين والأمنيين وتفجيرات سياراتهم من قبل مسلحين مجهولين.