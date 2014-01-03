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مسئول ليبي: التحقيقات الأولية في جريمة قتل بريطاني ونيوزيلندية تفيد بأنها كانت بدافع السرقة

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مسئول ليبي: التحقيقات الأولية في جريمة قتل بريطاني ونيوزيلندية تفيد بأنها كانت بدافع السرقة مسئول ليبي: التحقيقات الأولية في جريمة قتل بريطاني ونيوزيلندية تفيد بأنها كانت بدافع السرقة

كتب : أ.ش.أ منذ 5 دقائق

قال مسئول بالمجلس المحلي في مدينة زوارة الليبية إن التحقيقات الأولية في مقتل بريطاني ونيوزيلندية الليلة الماضية بمنطقة "مليتة" الساحلية والتي تبعد مائة كيلو متر غرب طرابلس، تشير إلى أن مقتلاهما كان بدافع السرقة.

وأضاف المسئول الذي رفض ذكر أسمه، في تصريحات اليوم، أنه تم العثور على البريطاني والنيوزيلندية مقتولين وتمت سرقة الأموال الخاصة بهما؛ ما يؤكد أن غرض القتل هو السرقة.

وأوضح أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها للوصول لمرتكبي الحادث وأسبابه.

وفي السياق ذاته، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "نحن على علم بالتقارير عن العثور على جثتين لمواطنين أجنبيين في ليبيا ونطلب بشكل عاجل مزيدا من المعلومات من السلطات الليبية".

وكانت وكالة "أنباء التضامن" قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن أهالي المدينة صبراتة عثروا على جثتين لرجل بريطاني وامرأة نيوزلندية على شاطىء البحر بمنطقة مليتة غرب مدينة صبراتة.

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