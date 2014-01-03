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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على البحر و في الخليج العربي وبحر عمان متوسط الى مضطرب الموج وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف.


> الرياح شمالية غربية " 16 - 32 كم"ساعة بوجه عام  تصل الى 40 كم/ساعة فوق البحر أحيانا.


> البحر متوسط الى مضطرب الموج بإرتفاع قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة وستة أقدام بالعمق. 


> يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 37 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الثامنة و 31 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و 33 مساء .


> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا ..
> درجات الحرارة                                           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى  الصغرى        العليا       الدنيا.
> أبوظبي                    24    13               90         35.
> دبي                         23   15               85          30.
> الشارقة                    24   12               90          30.
> عجمان                    24    13               80          30.
> أم القيوين                 24    13              85           25.
> رأس الخيمة              24     13              90           30.
> الفجيرة                    23    14               70           30.
> العين                      24    13               80            25.
> ليوا                       23     12              90            30.
> الرويس                  22     14              90            40.
> السلع                    22     13               90            35.
> دلما                      22     18               90            40.
> طنب الكبرى            23     18               90            40.
> طنب الصغرى          23     18               90            40.
> أبوموسى               23     18               90            35.
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