الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على البحر و في الخليج العربي وبحر عمان متوسط الى مضطرب الموج وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف.
> الرياح شمالية غربية " 16 - 32 كم"ساعة بوجه عام تصل الى 40 كم/ساعة فوق البحر أحيانا.
> البحر متوسط الى مضطرب الموج بإرتفاع قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة وستة أقدام بالعمق.
> يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 37 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الثامنة و 31 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و 33 مساء .
> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا ..
> درجات الحرارة نسب الرطوبة.
> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.
> أبوظبي 24 13 90 35.
> دبي 23 15 85 30.
> الشارقة 24 12 90 30.
> عجمان 24 13 80 30.
> أم القيوين 24 13 85 25.
> رأس الخيمة 24 13 90 30.
> الفجيرة 23 14 70 30.
> العين 24 13 80 25.
> ليوا 23 12 90 30.
> الرويس 22 14 90 40.
> السلع 22 13 90 35.
> دلما 22 18 90 40.
> طنب الكبرى 23 18 90 40.
> طنب الصغرى 23 18 90 40.
> أبوموسى 23 18 90 35.
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