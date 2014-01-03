الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على البحر و في الخليج العربي وبحر عمان متوسط الى مضطرب الموج وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف.



> الرياح شمالية غربية " 16 - 32 كم"ساعة بوجه عام تصل الى 40 كم/ساعة فوق البحر أحيانا.



> البحر متوسط الى مضطرب الموج بإرتفاع قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة وستة أقدام بالعمق.



> يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 37 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الثامنة و 31 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و 33 مساء .



> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا ..

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 13 90 35.

> دبي 23 15 85 30.

> الشارقة 24 12 90 30.

> عجمان 24 13 80 30.

> أم القيوين 24 13 85 25.

> رأس الخيمة 24 13 90 30.

> الفجيرة 23 14 70 30.

> العين 24 13 80 25.

> ليوا 23 12 90 30.

> الرويس 22 14 90 40.

> السلع 22 13 90 35.

> دلما 22 18 90 40.

> طنب الكبرى 23 18 90 40.

> طنب الصغرى 23 18 90 40.

> أبوموسى 23 18 90 35.

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