أمن أسيوط يضبط 13 قطعة سلاح و1000 طلقة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من ضبط 13 قطعة سلاح متنوعة حيث تم ضبط 4 بنادق آلية و5 بندقية غير مششخنة و مسدس و3 أفرد محلي و1020 طلقة متنوعة و6 خزينة في حملة أمنية مكبرة بأسيوط.

> حيث تم ضبط المدعو “مصطفي محمد محب عبد الرؤوف ” سن 25 فلاح ومقيم دير الجنادله مركز الغنايم وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 تحمل أرقام 12787 علي جسم السلاح و 10 طلقات و2 خزينة آلية وجاري تحرير المحضر اللازم.

> وضبط المدعو “حسن شعبان حسن” سن 44 كاتب بجامعة أسيوط ومقيم العصارة وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 تحمل أرقام 1135/1985 علي جسم السلاح وتحرر المحضر رقم 73 إداري مركز الفتح لسنة 2014.

> وضبط المدعو فوزي توفيق علي محمد سن 61 فلاح ومقيم النزلة المستجدة وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 تحمل أرقام 848723 علي جسم السلاح وبندقية إسرائيلي عيار 7,62×51 تحمل أرقام 77907865 علي جسم السلاح وتحرر المحضر رقم 27 أحوال مركز ساحل سليم في 2013/1/2م.

> وتم ضبط سيارة بدون لوحات ماركة النترا موديل 2012 فضي اللون بداخلها بندقية خرطوش محلية الصنع و 99 طلقة عيار 7,62×39 و 454 طلقة عيار 7,62×54 و 247 طلقة عيار 7,62×51 وعدد 4 خزينة آلية وعدد 8 شريط جرينوف قيادة المتهم الهارب إبراهيم نفادي محمد حسين سن 34 فلاح ومقيم جزيرة البداري البحرية وتحرر المحضر رقم 127 إداري مركز البداري لسنة 2014م.

> وألقت قوات الأمن القبض على المدعو شحات حسين عبد العال، سن 29 حاصل علي بكالوريوس ومقيم أمشول وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع تحرر المحضر رقم 22 أحوال مركز ديروط في م.

> وضبط المدعو “عطية محمد عبد اللاه” سن 19 عامل ومقيم دكران وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع وفرد خرطوش محلي الصنع و 10 طلقات ، وتحرر المحضر رقم 75 إداري مركز أبو تيج لسنة 2014م.

> وضبط المدعو “عبد المطلب مختار عبد المطلب أحمد” سن 36 عامل ومقيم باقور وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع و 2 طلقتين، وتحرر المحضر رقم 12 إداري قسم أبو تيج لسنة 2014م، وضبط المدعو حسام عزت سيد سن 15 طالب ومقيم مجريس وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع وتحرر المحضر 59 إداري مركز صدفا لسنة 2014م.

> وضبط المدعو عطيفي عبد الحفيظ عطيفي سن 62 فلاح ومقيم بني فيز وبحوزته مسدس ماركة حلوان مطموس الأرقام وتحرر المحضر رقم 51 إداري مركز صدفا لسنة 2014م.

> وضبط المدعو “زناتي علي إبراهيم عثمان” سن 48 عامل ومقيم بند أبنوب وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع و 3 طلقات خرطوش وعدد 20 طلقة عيار 7,62×39 وتحرر المحضر رقم 28 إداري مركز أبنوب لسنة 2014م.

> وضبط المدعو “محمد محمد قبيصى عبد اللطيف” سن 21 بائع خردة ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وتحرر المحضر رقم 18 إداري قسم أول لسنة 2014م، وضبط المدعو سيد صديق مصطفي سالم سن 26 طالب ومقيم الواسطي مركز الفتح وبحوزته وعدد 175 طلقة خرطوش وتحرر المحضر رقم 20 إداري قسم أول لسنة 2014م.