نشطاء: القبض على الصحفية منى سليم خلال تغطيتها مظاهرات بالزيتون

تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنباء عن القبض على الصحفية منى سليم، عضو المكتب السياسى لحملة مرشح الثورة والعضو التنفيذى السابق لحملة تمرد، وذلك أثناء تغطيتها لمظاهرة الإخوان بالزيتون، مؤكدين أنها الآن فى قسم الزيتون.

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