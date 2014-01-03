عاجل| مقتل عبد الرحمن البغدادي أمير "داعش" في الرمادي

كتب : وكالات: منذ 47 دقيقة

أكدت قناة "روسيا اليوم" مقتل أمير تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام "داعش" في الرمادي عبد الرحمن البغدادي، خلال عمليات عسكرية للجيش العراقي في المدينة اليوم، وذكر الموقع أنه تم القضاء على 150 مسلحا من تنظيم "داعش" في عامرية الفلوجة و7 قناصين في الحميدة بالفلوجة، وأضاف أنه تم القضاء أيضا على 10 من مسلحي "داعش" في منطقة الملاحة بالمدينة.

وفي وقت سابق، أكد مجلس محافظة الأنبار في العراق أنه تمت السيطرة على 80% من مدينة الرمادي، باستثناء الفلوجة والكرمة اللتين تخضعان لسيطرة المسلحين بشكل كامل، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية للجيش العراقي بالرمادي ستنتهي بعد ظهر اليوم، وقال نائب رئيس المجلس فالح العيساوي إنه "تمت استعادة 80% من مدينة الرمادي بعد أن شهدت المدينة انهيارا أمنيا كاملا تمثل بسيطرة المسلحين على المراكز الأمنية ومراكز الشرطة"، مبينا ان "الشرطة المحلية بدأت بالرجوع إلى مواقعها فيما أخذت العشائر بالانتشار في كافة أزقة المدينة".

وأضاف العيساوي أن "العمليات ستنتهي ابتداء من الساعة الرابعة من عصر اليوم"، مؤكدا "السيطرة على منطقة الخالدية التي تقع بين الرمادي والفلوجة وكذلك منطقة الصقلاوية"، موضحا أن "المشكلة تكمن الآن في قضاء الفلوجة الذي سيطر عليه المسلحون سيطرة كاملة وأخلوه من أي قوات أمنية"، لافتا إلى أن "الكرمة تشهد أوضاعا سيئة، كما هي الفلوجة".