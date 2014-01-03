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الأهلي: الانسحاب من الدوري ليس مستبعدا بسبب أزمة البث

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الأهلي: الانسحاب من الدوري ليس مستبعدا بسبب أزمة البث الأهلي: الانسحاب من الدوري ليس مستبعدا بسبب أزمة البث

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا طارئا يوم السبت لمناقشة أزمة بث مباريات الدوري الممتاز، سواء تسويق مبارياته بمفرده أو التعاون مع التليفزيون المصري.

وكان الأهلي قد انصحب من لجنة الأندية التي قررت بيه حقوق بث الدوري الممتاز للتليفزيون المصري مقابل 70 مليون جنيه.

وقال جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي لـFilGoal.com السبت: "هناك اجتماعا سيتم مناقشة فيه كل الحلول، وكل شيء ممكن لاتخاذ القرار اللازم بما يحفظ حق النادي".

وأضاف "سنعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأثنين لإعلان نتائج الاجتماع بعد دراسة جيدة".

الأهلي يحاول تسويق مبارياته بمفرده، وهو ما رفضته لجنة الأندية.

وبسؤال جبر حول إمكانية انسحاب الأهلي من المسابقة أجاب "كل الاحتمالات واردة إلى أن يصدر قرار".

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