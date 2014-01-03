أهالى قرية انتحارى"ضاحية بيروت"يشككون فى رواية تنفيذه للتفجير

شكك أهالى البلدة التى ينتمى إليها قتيبة محمد الصاطم (المشتبه فى تنفيذه تفجير حارة حريك بضاحية بييروت أمس الجنوبية) فى الرواية التى تسربت من التحقيقات وتفيد بأن ابن بلدتهم هو الانتحارى الذى فجر السيارة المفخخة.

جاء ذلك فى لقاء عقد اليوم فى منزل والد المشتبه به بقرية حنيدر بمنطقة وادى خالد بشمال لبنان وجمع عدد من وجهاء عشائر وعائلات وادى خالد.

واستنكر اللقاء باسم أهالى وعشائر وادى خالد التفجير الذى استهدف الضاحية الجنوبية مشددا على ان ثقافة وادى خالد ليست دموية بل ثقافة اعتدال وتسامح وتعايش سلمي.

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