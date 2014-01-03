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"الصحة": مقتل شخص وإصابة 8 بينهم 4 حالات خطيرة في اشتباكات الفيوم

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"الصحة": مقتل شخص وإصابة 8 بينهم 4 حالات خطيرة في اشتباكات الفيوم "الصحة": مقتل شخص وإصابة 8 بينهم 4 حالات خطيرة في اشتباكات الفيوم

كتب : ميشيل عبدالله الجمعة 03-01-2014 15:49

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالفيوم، أن حصيلة الاشتباكات التي دارت بين قوات الشرطة وأنصار جماعة الإخوان في محيط ميدان المسلة بمدينة الفيوم، أسفرت عن وفاة شاب وإصابة 8 آخرين بينهم اثنان من العاملين بمديرية الصحة القريبة من الميدان.

وأكد المصدر أن هناك ثلاث حالات بين المصابين الثمانية خطيرة، ويجرى لهم الآن عمليات جراحية، وأن هناك مصابا آخر جار تحوليه إلى قصر العيني بالقاهرة لخطورة حالته، ومعظمهم مصاب بأعيرة نارية، وتوفي الشاب إثر إصابته بطلق حي.

ميدانيا، عادت حالة من الهدوء الحذر بمحيط ميدان المسلة، بعد أن وقعت اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأمن، واقتحم أنصار الإخوان مقر مديرية الصحة بمدينة الفيوم، ورشقوها بالحجارة وحطموا زجاجها الخارجي، كما اعتدوا على سيارة وكيل وزارة الصحة، وحطموا زجاجها.

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