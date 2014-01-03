سوسا ينضم لقائمة أتلتيكو مدريد أمام مالاجا

مدريد، (إفي): انضم لاعب الوسط الأرجنتيني خوسيه إرنستو سوسا، إلى قائمة أتلتيكو مدريد قبل لقاء مالاجا غدا السبت في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد انضمامه للفريق على سبيل الإعارة قادما من ميتاليست خاركيف الأوكراني.

وكان سوسا قد أجرى صباح اليوم أول مران له مع أتلتيكو، ومن المقرر أن يتم تقديمه كلاعب معار مع الفريق الإسباني في المساء وبعدها سيسافر مع باقي اللاعبين إلى مدينة مالاجا الجنوبية.

واستبعد من قائمة أتلتيكو لمباراة الغد البرازيلي ليو بابتيستا، بينما غاب كل من ماريو سواريز للإصابة وجابي فرنانديز وراؤول جارسيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما قام الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، باستبعاد الأوروجوائي خوسيه ماريا خمينيز والحارس المغربي ياسين بونو من قائمة الفريق للقاء الغد، لأسباب فنية.

وضمت قائمة أتلتيكو بخلاف سوسا كلا من: تيبو كورتوا وداني أرانزوبيا في حراسة المرمى، وفي الدفاع خوانفران توريس، وخابي مانكيو، وجواو ميراندا، وتوبي ألديرفريلد، ودييجو جودين، وفيليبي لويس، وإميليانو إنسوا، وفي خط الوسط أردا توران، وتياجو مينديش، وجوسوا جيلافوجي، وأوليفر توريس، وكوكي، وكريستيان رودريجز، وفي الهجوم أدريان لوبيز، وديفيد فيا، ودييجو كوست