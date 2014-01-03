ماذا يحدث في حالة اقتحام الجمهور لمدرجات مباريات الدوري؟

جاء قرار أولتراس وايت نايتس المساندة لنادي الزمالك بحضور مباريات فريقها في الدوري الممتاز رغم منع الجمهور ليصطدم باللائحة، ولكن ماذا سيحدث من عقوبات في حال حدث ذلك؟

FilGoal.com ينشر لائحة العقوبات التي وقعت عليها أندية الدوري الممتاز بموافقة الأمن قبل انطلاق المسابقة:

- تطبق العقوبات على الفريق الذي اقتحم جماهيره المدرجات سواء كان يخوض اللقاء على ملعبه أو ملعب آخر.

- في حالة اقتحام الجمهور للمدرجات لن يتدخل الأمن، وسيتركهم يصلون إلى المدرج.

- ينتظر حكم المباراة من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وفي حالة عدم الانصراف يطلق صافرته معلنا هزيمة الفريق الذي اقتحم جمهوره الملعب بهدفين نظيفين بجانب غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

- تتضاعف العقوبات مع توالي الاقتحامات في المباريات التالية كالتالي:

- الاقتحام الثاني تصل العقوبة إلى 50 ألف جنيه بجانب هزيمة الفريق بهدفين نظيفين.

- إذا تكرر الاقتحام للمرة الثالثة، تتضاعف العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه بجانب احتساب الفريق مهزوما بنتيجة 2-0، بالإضافة إلى خصم نقطة.

- في المرة الرابعة إذا تكرر الاقتحام، يتم تحويل ملف الجمهور والنادي الذي يساندوه إلى لجنة المسابقات لاتخاذ القرار المناسب حفاظا على سير المسابقة بشكلها الطبيعي.