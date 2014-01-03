وزير الاقتصاد الليبى: وضعنا خطة لإيجاد مصادر بديلة للنفط

أعلن وزير الاقتصاد الليبى بالحكومة المؤقتة مصطفى بوفناس، أن الوزارة وضعت خطة لإيجاد مصادر بديلة للنفط لدعم اقتصاد البلاد.

وقال بوفناس، فى تصريحات له، إنه كلف لجنة لدراسة إمكانية إقامة منطقة اقتصادية على الساحل تتوسط عدة مدن ومنطقة اقتصادية حرة أخرى على الحدود مع تونس، ليكملا بعضهما، بالإضافة إلى منطقة مصراتة الحرة والمنطقة الاقتصادية ببنغازى.

ودعا بوفناس الشركات الأجنبية إلى المساهمة باستماراتها فى مجال البنية التحتية من طرق ومطارات، بأن تتقدم بعروض خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بطرابلس خلال الفترة ما بين 6 - 7 يناير الجارى.

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