الغرفة التجارية الألمانية تحذر من نقص الأيدى العاملة لأسباب ديموغرافية

حذر إريك شفايتسر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية من نقص حاد فى الأيدى العاملة داخل ألمانيا سينجم وفقا لرؤيته عن التحول الديموغرافى فى البلاد.

وقال رئيس الغرفة أريك شفايتسر فى تصريحات لصحيفة "دويتشه فركيرس تسايتونج" الصادرة غدا الجمعة: "سنفقد حتى عام 2025 حوالى ستة ملايين من الأيدى العاملة الحالية".

وطالب شفايتسر بتوافق أفضل بين ظروف الأسرة وبين مهام الوظيفة كما طالب بنص قانونى لإتاحة الإشراف على الأطفال فى مدارس الدوام الكامل (اليوم الكامل) بداية من العام 2020".

وذكر شفايتسر أن مثل هذا النص سيتيح لحوالى 850 ألف امرأة ضمان حقوق كاملة لها لا تقل عن من يعمل دواما كاملا بالوظيفة، واعتبر رئيس الغرفة فوق ذلك أن من الضرورى أن تتبع ألمانيا سياسة ترحيب جديدة بالأيدى العاملة من الخارج، حيث قال: "نحتاج حتى 2025 إلى 1.5 مليون مهاجر إضافى من المؤهلين للعمل ينبغى أن يشعروا أننا نرحب بهم.

تتوقع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن يزيد معدل النمو فى ألمانيا خلال العام الجديد بنسبة 1.7%.

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