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كوبا تبدأ غدا تطبيق قانون استيراد السيارات الجديدة

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كوبا تبدأ غدا تطبيق قانون استيراد السيارات الجديدة كوبا تبدأ غدا تطبيق قانون استيراد السيارات الجديدة

يبدأ اليوم، الجمعة، فى كوبا، تطبيق القانون الجديد الخاص باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة من الخارج بعد إقدام الشهر الماضى على رفع حظر استيرادها المفروض منذ عقود.
> وقالت الحكومة الكوبية، إن القواعد الجديدة لاستيراد السيارات الجديدة والمستعملة سيتم تطبيقها بدءا من غد، دون الحاجة إلى الحصول على تصريح خاص من السلطات.
> وكانت السلطات الكوبية تفرض على الكوبيين والأجانب الذين يعيشون فيها الحصول على تصاريح خاصة من السلطات لحيازة سيارات مستوردة، ما أدى خلال الأعوام الماضية إلى ظهور سوق سوداء رائجة.
> وتمنع السلطات الكوبية، منذ الثورة التى اندلعت 1959، التجارة فى السيارات إلى حد كبير، ولكنها صرحت بها ثانية منذ أكتوبر 2011 لأشخاص بعينهم، بينما كانت تسمح قبل ذلك فقط باستيراد السيارات التى يرجع تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 1959.

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