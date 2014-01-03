كوبا تبدأ غدا تطبيق قانون استيراد السيارات الجديدة

يبدأ اليوم، الجمعة، فى كوبا، تطبيق القانون الجديد الخاص باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة من الخارج بعد إقدام الحكومة الشهر الماضى على رفع حظر استيرادها المفروض منذ عقود.

> وقالت الحكومة الكوبية، إن القواعد الجديدة لاستيراد السيارات الجديدة والمستعملة سيتم تطبيقها بدءا من غد، دون الحاجة إلى الحصول على تصريح خاص من السلطات.

> وكانت السلطات الكوبية تفرض على الكوبيين والأجانب الذين يعيشون فيها الحصول على تصاريح خاصة من السلطات لحيازة سيارات مستوردة، ما أدى خلال الأعوام الماضية إلى ظهور سوق سوداء رائجة.

> وتمنع السلطات الكوبية، منذ الثورة التى اندلعت 1959، التجارة فى السيارات إلى حد كبير، ولكنها صرحت بها ثانية منذ أكتوبر 2011 لأشخاص بعينهم، بينما كانت تسمح قبل ذلك فقط باستيراد السيارات التى يرجع تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 1959.

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

النقد الدولى: اتجاه فى مصر لإصلاح منظومة الدعم ويجب تشجيع التجارة

"المالية" تبحث عن رئيس لمصلحة الجمارك وقيادات لضرائب المبيعات

التخطيط تعلن الأسبوع المقبل ما تم تنفيذه من مشروعات بالبنية التحتية

اقرأ أيضا..

ضبط 4 قنابل وأسلحة وذخيرة بمنزل صديق الإرهابى عادل حبارة بالشرقية

خطيب التحرير يدعو لتدريس ثورتى 25يناير و30يونيه بالمناهج التعليمية

بالفيديو والصور.. حريق هائل يتسبب فى انفجار 9 سيارات بجراج قرب مبنى المخابرات بكوبرى القبة.. والحماية المدنية تسيطر على الحادث فى ساعة ونصف وتطالب بتفعيل نظام الإطفاء التلقائى

بالصور.. اكتشاف مقبرة صانعى الخمر لآلهة الفراعنة بالأقصر

"تدهور تدريجى" فى وظائف أعضاء شارون الحيوية