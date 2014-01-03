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ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين في اشتباكات الإسكندرية

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ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين في اشتباكات الإسكندرية ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين في اشتباكات الإسكندرية

كتب : هيثم الشيخ ومروة مرسي منذ 29 دقيقة

ارتفع عدد قتلى اشتباكات الإسكندرية، إلى اثنين، نتيجة إصابتهما بطلق ناري خلال اشتباكات بين الأمن وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

قالت مصادر أمنية وطبية، أن سيدة لقيت مصرعها داخل مستشفى شرق المدينة، وشخص آخر توفى داخل مستشفى إبراهيم عبيد شرق الإسكندرية؛ نتيجة اصابتهما بطلقات نارية.

وقال مصدر أمني، إن القتيلة تدعى "زينب محمد"، 55 عاما، لا تنتمي للإخوان، ولقيت حتفها نتيجة إطلاق أنصار المعزول، طلقات الخرطوش.

فيما قال التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية، إن قتيل مستشفى إبراهيم عبيد، أحد أنصار الرئيس المعزول بالإسكندرية.

وقال مصدر طبي، إن طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تم احتجازه في العناية المركزة؛ لإصابته بطلق ناري في الظهر.

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