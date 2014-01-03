الجيش اللبناني يعلن تثبته من هوية السعودي ماجد الماجد من خلال فحص الحمض النووي

كتب : أ ش أ الجمعة 03-01-2014 14:43

أعلن الجيش اللبناني أنه تم التأكد من هوية السعودي ماجد الماجد ، الذي يعتقد أنه أمير كتائب عبد الله العزام التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم إن مديرية المخابرات بالجيش كانت قد ألقت القبض في 26 ديسمبر الماضي على أحد المطلوبين الخطرين، وبعد إجراء فحص الحمض النووي له تبين أنه المطلوب ماجد الماجد من الجنسية السعودية.

يشار إلى أن كتائب عبد الله عزام نسب إليها العديد من العمليات الإرهابية منها في مصر والأردن، وآخرها تفجير السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر الماضي، كما أن التقارير تفيد بأن ماجد الماجد مطلوب لدى العديد من الدول منها الولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن وسوريا بالإضافة إلى لبنان.