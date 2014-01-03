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عبد الرحمن رشاد يعتمد خطة احتفال "الإذاعة المصرية" بيوم 7 يناير

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عبد الرحمن رشاد يعتمد خطة احتفال "الإذاعة المصرية" بيوم 7 يناير عبد الرحمن رشاد يعتمد خطة احتفال "الإذاعة المصرية" بيوم 7 يناير

كتب : رانيا محمود منذ 2 دقيقة

اعتمد عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية، خطة احتفال "الإذاعة المصرية" بشبكاتها الثماني بيوم 7 يناير، مؤكدا ان الإذاعة تركز علي عدة محاور وهي تناول المواقف التاريخية التي تؤكد علي الوحدة الوطنية بين افراد الشعب المصري، بالإضافة الي التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، وابراز ضرورة اعلاء مصلحة فوق الجميع، والحفاظ علي الجبهة الداخلية ونبذ الخلافات وضرورة التماسك بين افراد المجتمع، وايضا التعريف بالآثار القبطية القديمة، والقاء الضوء علي ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورسالة للمحبة والتآخي بين البشر وتدعيم قيم المودة والتسامح بين ابناء المجتمع الواحد وتغطية احتفالات الاخوة المسيحيين بالعيد.

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