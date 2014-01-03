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عقار الـ"إيراستابكس" لا يشكل أى خطورة على الأطفال

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عقار الـ"إيراستابكس" لا يشكل أى خطورة على الأطفال عقار الـ"إيراستابكس" لا يشكل أى خطورة على الأطفال

من العادات السيئة، تناول الأدوية بدون التأكد من صلاحيتها، أو مناسبتها للحالة المرضية التى نعانى منها، حيث أرسلت قارئة تسأل، ماذا يحدث إذا تعاطى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، حبوب (إيراستابكس) هل هناك أى خطورة على حياته؟.

يجيب عن هذه الاستشارة الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، قائلًا إن دواء (إيراستابكس) هو علاج يستخدم لعلاج الضغط المرتفع، مضيفًا أن ذلك الدواء آمن جدًا للأطفال، حيث يمكن وصفه للأطفال من عمر 6 سنوات.

وأضاف الجويلى، أن ذلك الدواء يوصف لمن يعانى من الضغط المرتفع فقط، والجرعة الطبيعية هو من 20 إلى 40 مجم يوميًا، بالنسبة للبالغين، أما عند الأطفال، تقل الجرعة عند وصفها إلى الأطفال من سن 6 إلى 16 سنة، فتكون الجرعة القصوى 20 مجم يوميا.

وتابع، أما إذا كان العلاج أقراصًا، فإن الجرعة الدوائية لهذا العمر تكون قرصًا واحدًا، مضيفًا أن أى زيادة تستدعى زيارة الطبيب، خاصة إذا ظهرت على الطفل أى أعراض جانبية، مثل زيادة أو بطء ضربات القلب، أو انخفاض ضغط الدم بشكل عام.

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