الصين تعلق إنتاج كبرى شركات إنتاج لقاح فيروس"ب"

أعلنت مصلحة الغذاء والدواء فى الصين، أنه تم تعليق إنتاج أكبر ثلاث شركات مصنعة للقاح التهاب الكبد الفيروسى "ب"، وذلك بعدما فشلت شركات "بيوكانغتاى وتيانتان" للمنتجات البيولوجية، بالإضافة إلى شركة "داليان هيسين" للصيدلة الحيوية، فى اجتياز تصديق ممارسات التصنيع الجيد (جى إم بى) لعام 2010 لجميع شركات تصنيع الأدوية بحلول الموعد النهائى فى نهاية عام 2013.

وقالت المصلحة الصينية، إن الشركات التى لم تصل إلى المعايير الجديدة تكون ملزمة بتعليق الإنتاج فى عام 2014، مضيفة أنه على مدى الـ11 شهرا الأولى من العام الماضى، شكلت لقاحات التهاب الكبد الفيروسى "ب" التى أنتجتها الشركات الثلاث نحو 80 بالمائة من الناتج الإجمالى، فيما تقوم شركات 7 حاليا بإنتاج لقاحات التهاب الكبد الفيروسى "ب" التى تباع فى الصين، بما فى ذلك مقر شركة الأدوية البريطانية جلاسكو سميث كلاين ببكين.

> وأضافت أن شركتين فقط، لا يزيد إنتاجهما عن 10 بالمائة من إجمالى المبيعات، فى اجتياز تصديق (جى إم بى) وفقا للمعايير الجديدة، مشيرة إلى إمكانية أن تستأنف هذه الشركات الموقوفة حاليا إنتاجها بعد حصولها على التصديق، فى وقت أكد لى قوه تشينغ، أحد المسئولين بمصلحة الغذاء والدواء فى الصين، أن المعروض من اللقاح المتاحة تكفى لتلبية طلب السوق.

وأوضح لى أن المصلحة قد كشفت أن اللقاحات التى تم إنتاجها قبل الموعد النهائى مازال يمكن بيعها، وأن الشركات الصينية الخمس التى تم تعليق إنتاجها لديها مخزون من اللقاحات المؤهلة لحوالى 25 مصلا، وأنه سيتم تتنظم زيادة الإنتاج عند اللزوم.

من ناحية أخرى، قالت لجنة الدولة للصحة وتنظيم الأسرة فى الصين اليوم، الجمعة، إنه لم يعثر على صلة بين لقاحات التهاب الكبد "ب"، التى تم تلقيحها لتسعة أطفال فى الصين ووفاتهم بعد تلقيهم اللقاحات.

وقال يوى جينغ جين مدير مكتب السيطرة على الأمراض التابع للجنة إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة بعد تلقيح اللقاحات التى أنتجتها شركة بيوكانغتاى خلال الفترة بين يومى 13 و31 ديسمبر من العام الماضى، وأنه تم أو مازال يجرى التحقيق فى ذلك، مشيرا إلى أن 9 حالات منها ليس لها علاقة باللقاحات.

وأضاف يوى أن التحليل الأولى لثمان حالات أخرى لم يكشف أيضا عن صلة بين وفاتهم واللقاحات ولكن سبب الوفاة سيؤكد فقط بعد تشريح الجثث.

> من جهة أخرى، قال لى قوه تشينغ، مدير قسم رقابة وإدارة الأدوية ومستحضرات التجميل التابع لمصلحة الدولة للغذاء والدواء فى الصين، إنه لم يتم اكتشاف أية مشاكل فى لقاحات بيوكانغتاى خلال عملية الإنتاج أو جوده المنتجات.

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