كعكة الشوكولاتة الكلاسيكية لإجازة مميّزة

المقادير :

-300 غرام من الماء المغلي

-300 غرام من الزيت

-150 غراماً من الزبادي

-150 غراماً من الحليب السائل

-8 بيضات

-ملعقة صغيرة من الفانيليا

-400 غرام من الدقيق

-600 غرام من السكر

-75 غراماً من بودرة الكاكاو

-20 غراماً من "البايكنج صودا"

-ملعقة صغيرة من الملح

-3 ملاعق من الزبدة

مقادير الحشو:

-6 أكواب من الكريما الطازجة

-3 أكواب من بودرة الكاكاو

طريقة التحضير :

1- في وعاء، يضاف كلّ من الماء المغلي والزيت والزبادي والحليب، ويخفق هذا المزيج جيداً.

2-يضرب البيض، تضاف إليه الفانيليا، وبعدها خليط الماء.

3-تخلط المواد الجافة (الدقيق والسكر و"البايكنج صودا" وبودرة الكاكاو والملح).

4-ثم، تخلط كل من المواد الجافة والرطبة سوياً شيئاً فشيئاً، إلى أن يتمازج الخليطان ويصبحا سميكين.

5-تدهن 3 صواني (مقاسها 26 سنتيمتراً) بالزبدة، ثم ينثر الدقيق.

ويوضع 600 غرام من الخليط في كل صينية. تخبز الكعكة لمدّة 25 دقيقة في فرن تبلغ حرارته 350 درجة مئوية.

6 -لإعداد الحشو: في وعاء يوضع على النار، تضاف الكريما الطازجة وبودرة الكاكاو، إلى أن يمتزج هذا الخليط.وحين يبرد، تحشى بواسطته طبقات الكعكة.

نصيحة الشيف:

"البايكنج صودا " مادة تستخدم في المخبوزات لكي تساعد فى ارتفاعها.

(هذه المقادير تكفي لسبعة أشخاص).

تابعوا دائماً تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ ولجميع الوصفات المميزة وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط