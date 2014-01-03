لشبونة تمنح رونالدو وساما رفيعا لكونه ' رمزا للبرتغال '

لشبونة، (إفي): أعلنت رئاسة البرتغال اليوم الجمعة أنها ستقلد كريستيانو رونالدو، نجم هجوم فريق ريال مدريد الإسباني، بوسام إنفانتي دوم هنريكي بدرجة "الضابط الأعظم" ، وهو أحد أرفع الأوسمة في البلاد.

وأوضحت الرئاسة أن كريستيانو سيحصل على هذا الوسام لكونه "رمزا للبرتغال"، وسيتم تسليمه له في احتفال يقام يوم الثلاثاء المقبل في المقر الرسمي لإقامة الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا.

وأشارت الرئاسة البرتغالية في بيان لها إلى أن رئيس البلاد قرر منح الوسام إلى كريستيانو الذي وصفته بأنه رياضي يحظى بشهرة عالمية وبات رمزا للبرتغال في مختلف أنحاء العالم، كما أنه أصبح نموذجا يحتذى به من قبل الأجيال الجديدة.

وكان كريستيانو قد حصل على الوسام نفسه قبل عشرة أعوام ولكن بدرجة أقل هي درجة "الضابط".

ومن المعروف أن وسام إنفانتي دوم هنريكي تم تأسيسه عام 1960 ويمنح لأبرز الشخصيات داخل البرتغال أو خارجها، خاصة من ساهموا في نشر الثقافة البرتغالية والتعريف بقيمها وتاريخها.

يذكر أن كريستيانو (28 عاما)، هو القائد الحالي لمنتخب البرتغال لكرة القدم وأحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2013 وهو اللقب الذي فاز به من قبل في 2008 ، وقد توج مع الفرق التي لعب بها ببطولات الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري الأبطال مرة واحدة والدوري الإسباني.