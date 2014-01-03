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تقارير: بوتافوجو يقترب من ضم الأرجنتيني ماريو بولاتي

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تقارير: بوتافوجو يقترب من ضم الأرجنتيني ماريو بولاتي تقارير: بوتافوجو يقترب من ضم الأرجنتيني ماريو بولاتي

ريو دي جانيرو، (إفي): اقترب نادي بوتافوجو البرازيلي من ضم الأرجنتيني ماريو بولاتا، لاعب وسط إنترناسيونال، على سبيل الإعارة لكي يدعم صفوفه قبل انطلاق بطولة كأس ليبرتادوريس، وفقا لتقارير إخبارية اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة (لانسي) البرازيلية أنه من الممكن أن يعلن بوتافوجو عن حصوله على خدمات بولاتي على سبيل الإعارة يوم الاثنين المقبل، مبينة أن اللاعب سيحصل على راتب شهري يصل إلى 200 ألف ريال (حوالي 83 ألف دولار).

يذكر أن بولاتي (28 عاما)، يلعب مع إنترناسيونال البرازيلي منذ عام 2011 ، وكان قد دافع من قبل عن ألوان كل من بورتو البرتغالي وأوراكان وبيلجرانو المحليين وفيورنتينا الإيطالي.

وفي ظل عدم مشاركته مع إنترناسيونال كأساسي تمت إعارته إلى راسينج الأرجنتيني في فبراير من العام الماضي واستمر معه حتي يوليو/تموز، وبعدها عاد مجددا إلى إنترناسيونال.

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