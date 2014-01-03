عودة ميسي تجذب أكثر من 13 ألف مشجعا لمران برشلونة

برشلونة، (إفي): حضر 13 ألفا و200 مشجع لفريق برشلونة الإسباني مرانه المفتوح بملعب ميني-ستادي اليوم الجمعة، ليشاهدوا المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة التي حرمته من اللعب مع البرسا لنحو 54 يوما.

وقدم ميسي أداء جيدا في المران بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها في قدمه اليسرى خلال مباراة ريال بيتيس في العاشر من نوفمبر/كانون ثان الماضي، وتسببت في ابتعاده عن الملاعب.

وكان ميسي قد قضى جزءا من فترة تعافيه في الأجنتين وعاد إلى مدينة برشلونة الإسبانية أمس، وتوجه مباشرة من المطار إلى مران برشلونة المسائي.

وحضر مران اليوم عدد من المشجعين من الأطفال والمراهقين الذين أرادوا مشاهدة ميسي لأول مرة بعد عودته من الإصابة، وبدا اللاعب الملقب بـ"البرغوث" وكأنه تعافى بشكل كامل من إصابته حيث سجل هدفين خلال التقسيمة التي شهدها تدريب الفريق الجمعة كما قدم تمريرة حاسمة لزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وشهد مران برشلونة اليوم غياب قائده كارليس بويول للإصابة بالتهاب في المعدة، بجانب البرازيلي داني ألفيش الذي أجرى مرانا منفردا في الصالة الرياضية بعد أن غاب عن مران أمس لإصابته بالحمى.

وتألق فيكتور فالديس في مران اليوم مما أبرز تعافيه بشكل كامل من إصابته في القدم اليمنى، بجانب مشاركة الهولندي إبراهيم أفيلاي الذي غاب عن البرسا لأربعة أشهر بعد خضوعه لعملية عضلية مزمنة في الأربطة الداخلية للساق اليمني.

يأتي مران البرسا اليوم استعدادا لمباراة إلتشي بعد غد الأحد في إطار الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الليجا برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف أتلتيكو مدريد، وخمس نقاط عن الريال صاحب المركز الثالث.