يوفنتوس يرفض بيع فوتشينيتش لأرسنال مقابل 8 ملايين استرليني

لندن (أ ش أ) ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض عرضا لانتقال مهاجمه ميركو فوتشينيتش إلى صفوف فريق آرسنال الإنجليزي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن مسئولي أرسنال عقدوا اجتماعا مع بيبي ماروتا المدير العام لنادي يوفنتوس في العاصمة الإنجليزية لندن مع بداية العام الجديد، إلا أن العرض المالي لم يكن مغريا.

وأضافت أن ماروتا رفض أيضا عرضا من نادي توتنام هوتسبيرز الإنجليزي لضم فوتشينيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن المدير العام ليوفنتوس اجتمع أيضا بمسؤولين من نادي وست هام يونايتد للتفاوض حول صفقة فابيو كوالياريلا، وأضافت أن إدارة "السيدة العجوز" تأمل في الحصول على 4 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن كوالياريلا.