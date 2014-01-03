وايت نايتس: إما حضور المباريات أو إلغاء الدوري

هددت مجموعة أولتراس وايت نايتس المساندة لنادي الزمالك بحضور مباريات كرة القدم لمساندة فريقها في الدوري الممتاز، أو تلغى المسابقة الباطلة على حد وصفها.

وفي بيان رسمي عبر صفحة (وايت نايتس) على فيسبوك، مفاده أن المجموعة قررت عدم ترك المدرجات خاوية في المباريات المقبلة، ضاربة بقرار الأمن واتحاد اللعبة عرض الحائط.

وكان الأمن قد رفض حضور الجمهور في الدور الأول من الدوري.

وعاد استاد القاهرة للحياة مرة أخرى لأول مرة منذ لقاء الإسماعيلي والزمالك قبل عامين والذي لم يستكمل بسبب مذبحة بورسعيد الدامية، وذلك في لقائهما معا بالجولة الثالثة للدوري الممتاز وخسر الأبيض بهدف.

وجاء نص البيان كالتالي: "نتهامس فى بيننا و تردد قلوبنا المتلهفه للعوده الى المدارج .. متى ؟!!

متى نستعيد مدرجنا متعة حياتنا و سر لقاءنا و فرحتنا ؟!

متى نعود الى مكاننا الطبيعى و منبر حريتنا و كرامتنا ؟!

متى نغزو المدرجات مرتديين قمصاننا البيضاء و نغنى لنادينا الحبيب ؟!

متى يعود بيجاسوس بنقائه و شموخه ليحلق من جديد فى سماء القاهره !!

متى تتوقف المدارج عن البكاء ؟! و يعود لها سحرها و بريقها !!

حين يتحول المكان الأكثر ضجيجا فى العالم ( تالته يمين القاهره ) الى بعض من القبور المليئه بالغبار و الأتربه و تسكنها العناكب ,, أحدهم مدفونة فيه أحلامنا و طموحاتنا , و الاخر يرقد فيه ماضينا المجيد , و يجاورهم نعش حبنا ووفائنا و تضحياتنا !!

أى حياة بائسه هذه !! و عن أى كرة قدم تتحدثون !!

المدارج سر اللعبه و الجماهير هى المحرك الأساسى لها ..

سئمنا الصمت و مللنا الفراق !! فلن تحيا روح الفارس الا فى داخل حصنه و مملكته ..

اللعنه عليكم و على تخاذلكم و لتسقط منظومتكم و حكومتكم ..

لن يمنعنا شيئا على العوده , انتهى حاجز الصمت و انتهت فترة الفراق

و آن الوقت لنستعيد مدارجنا الحزينه !!

عودة الجماهير ليست منحة أو طلب منكم , انما حق أصيل و مشروع لكل عشاق كرة القدم ..

و نعلنها صريحه لن نترك المدرجات خاويه أبدا ..

اما عودة الجماهير و احياء روح البطوله بشكلها الحقيقى , و اما ان تكتب النهايه لبطولتكم المزيفه الباطله ..

اللهم بلغنا اللهم فاشهد .."