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تطبيق جديد ل " أي باد" يطور عمل الأطباء داخل غرف العمليات الجراحية

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تطبيق جديد ل " أي باد" يطور عمل الأطباء داخل غرف العمليات الجراحية تطبيق جديد ل " أي باد" يطور عمل الأطباء داخل غرف العمليات الجراحية
التطبيق يوفر معدات طبية تقدر بنص مليون دولار و يقلل مضاعفات العمليات الجراحية

كتب : نادية الدكروري منذ 21 دقيقة

أطلقت المدونة الرسمية لشركة صناعة الإلكترونيات " أي باد" تجربة المعهد الألماني الطبي " فراونهوفر" لإستخدام تطبيق جديد لأي باد لتطوير العمل داخل غرف العمليات الجراحية.

قال الدكتور إيتارو إندو ، رئيس قسم أبحاث الكبد بالمعهد، أن تطبيق أي باد ساهم في تسهيل جراحات الكبد و تقليل وقتها، و الإستغناء عن أجهزة و معدات طبية تقدر بنصف مليون دولار من خلال الوصول للبيانات الكاملة للعملية الجراحية بتقنيات عالية داخل غرفة العمليات في توقيت أسرع مما كان عليه سابقاً بشكل لا يصدق.

أشار إيتارو أن التطبيق يتيح شكل الأوعية الدموية للمريض أثناء الجراحة علي شكل ثلاثي الأبعاد ، و يراقب بدقة تدفق الدم و غيرها من الأمور غير المرئية للعين البشرية أثناء العملية ؛ مايزيد من نسب التحكم و إتخاذ القرارت الصائبة في الأوقات الحرجة و إنقاذ الأرواح و تقليل المضاعفات و توفير الوقت و المال.

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