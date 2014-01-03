شعبة اللحوم: 5جنيهات ارتفاعا فى أسعار اللحوم بعد قرار منع ذبح البتلو

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار اللحوم ارتفعت فى المذابح لتصل إلى 47.5 جنيها، بعد أن كانت بـ44.5 جنيها بأقصى الأسعار، إلا أن قرار منع ذبح البتلو أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم 75 جنيها للكيلو بارتفاع 5 جنيهات.

وأضاف شرف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن شعبة اللحوم تدعم بقوة قرار وزير الزراعة بمنع ذبح البتلو، كما أنها تطالب بإصدار قرار آخر يمنع ذبح إناث العجول، لافتا إلى أنه مع تطبيق هذه القرارات ستدعم من رفع إنتاجية الثروة الحيوانية فى مصر، وخفض أسعارها، إضافة إلى أنها ستدعم من تقليل الاستيراد، والتخفيف على العملات الأجنبية.

وتابع شرف، إن التجار الذين قاموا بالتظاهر أمام وزارة الزراعة، اعتراضا على قرار منع ذبح البتلو، لا يمثلون تجار اللحوم فى مصر، وإنما هم دخلاء على المهنة، ويرغبون فى خلق أزمات؛ لتحقيق مصالحهم فى معدلات أرباح على حساب المستهلك.

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