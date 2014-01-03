محمود الجرف:"المالية" رفضت مطالب الهيئة بالقرض الدوار لترفيق الأراضى

قال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن وزارة المالية رفضت نظام القرض الدوار الذى اقترحته الهيئة لترفيق الأراضى الصناعية بدون تحميل أعباء على ميزانية الدولة، والذى اقترحت الهيئة توفير 500 مليون جنيه كبداية للترفيق مع تدوير هذا المبلغ المالى مع المطورين الصناعيين.

وفسر الجرف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأن الهيئة اقترحت توفير مبلغ مالى من وفرات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، موضحا أن المبالغ المالية التى تخصصها وزارة المالية للهيئات التابعة لوزارة الصناعة من الممكن أن يتم ضخ المبالغ المتبقية منها بنهاية السنة المالية إلى صندوق ترفيق الأراضى بدلا من عودة هذه المبالغ إلى المالية مرة أخرى.

وأشار إلى أن مقترح الهيئة كان لاستخدام هذه المبالغ وضخها للمطورين الصناعيين لترفيق الأراضى، ويسترد الصندوق هذه المبالغ بعد إدارة المشروع على الأراضى، وتبدأ الحلقة الدوارة للموارد المالية على مختلف المشروعات.

جدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت ضخ 3 مليارات جنيه فى خطة التنشيط الاقتصادى لترفيق الأراضى الصناعى على مستوى محافظات الجمهورية، والتى بدأت ضخ مليار جنيه يوزع لكل محافظة تلت المبلغ المقرر لها، لبدء ترفيق أراضيها، على أن يستكمل باقى المبلغ فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.

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