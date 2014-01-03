الإسماعيلية ترفع استعداد مرفق الإسعاف خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد

أعلن الدكتور محمد عادل عبد ربه، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق إسعاف الإسماعيلية وذلك خلال الفترة من 31/12/2013 وحتى 8/1/2014 والتى تواكب الاحتفالات بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وأضاف أنه تم التأكد من حالات سيارات الإسعاف وصلاحية الأجهزة الطبية وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية والإسعافات الأولية كما تم التأكد من صلاحية وعمل جميع أجهزة اللاسلكى ووسائل الاتصال بجميع نقاط الإسعاف داخل نطاق المحافظة وتوابعها والمركز الرئيسى بالإسماعيلية، كما تم التأكيد على جميع العاملين بالمرفق بعدم إغلاق التليفونات المحمولة واتباع الدقة فى تلقى وتسجيل البلاغات وحسن معاملة الجمهور.

وأشار إلى أنه تم تأمين جميع الكنائس بدائرة المحافظة بالكامل والتى يبلغ إجماليها عدد 17 كنيسة وتوفير سيارات الإسعاف فى محيط كل كنيسة أثناء الاحتفالات وتم تشكيل فريق طبى على مستوى عال مكون من الدكتور شريف محمد حسنى، مدير الإقليم ومحمد عادل، مدير مرفق الإسعاف وخالد يوسف الصغير، مشرف المحافظة وهانى الشحات مرسى.. مشرف النموذج والسيد عبد السلام وعلى عبد العزيز وعلى المغربى توفيق، مشرف العمليات وذلك بناء على تأكيدات اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعدادات خلال احتفالات أعياد الميلاد.

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