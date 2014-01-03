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"مالبيري" Mulberry تختار cara delevingne مجدداً

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"مالبيري" Mulberry تختار cara delevingne مجدداً "مالبيري" Mulberry تختار cara delevingne مجدداً

يبدو أن نشاطات كارا ديليفين لن تشهد أي تباطؤ في عام 2014 إذ أرسلت في يوم رأس السنة تغريدة تحتوي على صورة لها من حملة "مالبيري" الجديدة. وبينما ظهرت في حملة الخريف والشتاء، وهي تحمل طير البوم وحقيبة يد التوت، ظهرت كارا في الحملة الجديدة وهي تقيم حفلة شاي مع سلحفاة اسمها بوكا وببغاء يدعى سبود وحصان بوني يدعى دستي. تمّ تصوير الحملة في المكان نفسه الذي تم فيه تصوير حملة مالبيري السابقة، في Shotover House، وهو منزل قديم جدًا يعود إلى القرن الثامن عشر في Oxfordshire. وقد شرح المدير الفني كوك نيوهاوس أن حملة ربيع 2014 تمثلت بحفلة شاي جميلة ومشاغبة في الآن معًا مع كارا ومجموعة من الحيوانات الأليفة.
إليك صور الحملة الجديدة لعلامة Mulberry، اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بها.

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