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تعزيزات أمنية بميدان الألف مسكن تحسبا لتظاهرات الإخوان

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تعزيزات أمنية بميدان الألف مسكن تحسبا لتظاهرات الإخوان تعزيزات أمنية بميدان الألف مسكن تحسبا لتظاهرات الإخوان

عززت قوات الأمن المركزى تواجدها بـ٥ تشكيلات و٦ سيارات ناقلة للجنود و٤ مدرعات و٣ مصفحات، ظهر اليوم الجمعة، بميدان ألف مسكن بمصر الجديدة، تحسبا لتظاهرات جماعة الإخوان "الإرهابية".

وقامت الشرطة بإغلاق شارع جسر السويس من الجهة المؤدية إلى كوبرى القبة بمصفحة فى وسط الطريق، بينما طلب أحد الضباط من المواطنين بالابتعاد والتزام منازلهم حتى لا يراق المزيد من الدماء نتيجة الاشتباك مع عناصر الإخوان.

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