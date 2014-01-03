الإخوان يتوعدون رجال الشرطة خلال مسيرتهم بالبحيرة

نظم أعضاء جماعة الاخوان بالبحيرة، اليوم الجمعه، عدة مسيرات، فيما وجه تحالف دعم الشرعية تهديدات لرجال الشرطة باستهدافهم فى حالة استمرارهم فى مواجهة مسيرات التحالف.

حيث نظم أعضاء الجماعة مسيرتين بحوش عيسى وأبو المطامير، ضمتا المئات من حملوا خلالهما صور الرئيس المعزول محمد مرسى و لافتات تحض على مقاطعة الدستور “قاطعوا دستور بانجو”، رافعين شعار رابعة وهتفوا ضد القوات المسلحة و الشرطة.

وفى دمنهور نظم أعضاء الجماعة مسيرة صباحية ضمت العشرات حملوا خلالها صور الرئيس المعزول وطالبوا بمقاطعة الدستور.

تأتى مسيرة دمنهور على خلفية الاشتباكات التى شهدتها المدينة مساء الخميس، وأسفرت عن اصابة 5 من أفراد الشرطة و القبض على 6 من أعضاء الجماعة بحوزتهم ألعاب نارية، واتهم أعضاء الجماعة، الشرطة باطلاق الرصاص الحى على المسيرة.

كما أصدر ما يسمى “تحالف دعم الشرعية” بيانا تم نشره على موقع إخوان البحيرة حذر فيه أجهزة الامن فى المحافظة من التمادى فى سيناريو قمع المظاهرات السلمية “حسب البيان”.

وفى تهديد واضح لضباط الشرطة قال البيان “ما حدث في مدينة دمنهور من اعتداءات وحشية صاحبها إطلاق نيران الشرطة من ضباط وبلطجية تصاحبهم وهم معروفون لدينا بالاسم وهذا يعني بكل وضوح أننا سندافع عن أنفسنا ضد أي اعتداء ونؤكد علي استمرار تمسكنا بالسلمية ولكن هيهات أن نصمت علي اعتداءات داخلية الانقلاب التي لا تحترم أبسط حقوق الانسان”.